Лев хотел исправить результат матча с Чехией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что болельщики на матче в Штутгарте помогли национальной команде одержать разгромную победу над Норвегией.

«Сегодня мы видели насколько хорош футбол, насколько веселым он может быть. На стадионе царила отличная атмосфера с первых минут. В Штутгарте собралась хорошая публика, которая поддерживала каждого игрока нашей команды и внесла свой вклад в победу.

В первом тайме мы показали отличный футбол, у нас было множество возможностей для взятия ворот. Мы давили на соперника, мы были нацелены на голы. Все это должно было исправить результат встречи с Чехией.

Во второй половине команда пыталась сохранить темп, чтобы не дать никаких шансов сопернику. Так что это была замечательная история», – заявил Лев.

Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия закончился со счетом 6:0.