Лев хотел исправить результат матча с Чехией

Заголовок с текстом вообще никак не связан! Похоже новость делал он-лайн переводчик с немецкого языка.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что болельщики на матче в Штутгарте помогли национальной команде одержать разгромную победу над Норвегией.
«Сегодня мы видели насколько хорош футбол, насколько веселым он может быть. На стадионе царила отличная атмосфера с первых минут. В Штутгарте собралась хорошая публика, которая поддерживала каждого игрока нашей команды и внесла свой вклад в победу.
В первом тайме мы показали отличный футбол, у нас было множество возможностей для взятия ворот. Мы давили на соперника, мы были нацелены на голы. Все это должно было исправить результат встречи с Чехией.
Во второй половине команда пыталась сохранить темп, чтобы не дать никаких шансов сопернику. Так что это была замечательная история», – заявил Лев.
Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия закончился со счетом 6:0.