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    Лев хотел исправить результат матча с Чехией

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что болельщики на матче в Штутгарте помогли национальной команде одержать разгромную победу над Норвегией.

    «Сегодня мы видели насколько хорош футбол, насколько веселым он может быть. На стадионе царила отличная атмосфера с первых минут. В Штутгарте собралась хорошая публика, которая поддерживала каждого игрока нашей команды и внесла свой вклад в победу.

    В первом тайме мы показали отличный футбол, у нас было множество возможностей для взятия ворот. Мы давили на соперника, мы были нацелены на голы. Все это должно было исправить результат встречи с Чехией.

    Во второй половине команда пыталась сохранить темп, чтобы не дать никаких шансов сопернику. Так что это была замечательная история», – заявил Лев.

    Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия закончился со счетом 6:0.

    Источник: Bild

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    05.09.2017 06:54
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2017, 08:30

      Заголовок с текстом вообще никак не связан! Похоже новость делал он-лайн переводчик с немецкого языка.

      2
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2017, 09:00

      ... скорее это результат безграмотного головотяпства и нежелания аккуратно и логично делать свою работу....

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