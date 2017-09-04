Отбор на ЧМ-2018. Германия разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию

Сборная Германии в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 забила шесть безответных голов в ворота Норвегии. Этот результат позволил подопечным Йоахима Лева набрать 24 очка и закрепиться на первой строчке в группе С.

В параллельной встрече Северная Ирландия одержала победу над Чехией – 2:0.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 8-й тур

Германия – Норвегия – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Озил, 10; 2:0 – Дракслер, 17; 3:0 – Вернер, 21; 4:0 – Вернер, 40; 5:0 – Горецка, 50; 6:0 – Гомес, 79.

Северная Ирландия – Чехия – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эванс, 28; 2:0 – Брант, 41.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)