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    Отбор на ЧМ-2018. Германия разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию

    Сборная Германии в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 забила шесть безответных голов в ворота Норвегии. Этот результат позволил подопечным Йоахима Лева набрать 24 очка и закрепиться на первой строчке в группе С.

    В параллельной встрече Северная Ирландия одержала победу над Чехией – 2:0.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 8-й тур

    Германия – Норвегия – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Озил, 10; 2:0 – Дракслер, 17; 3:0 – Вернер, 21; 4:0 – Вернер, 40; 5:0 – Горецка, 50; 6:0 – Гомес, 79.

    Северная Ирландия – Чехия – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эванс, 28; 2:0 – Брант, 41.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 23:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 сентября 2017, 00:51

      Неожидал если честно такого слишком крупного счёта.

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