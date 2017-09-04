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    Тавеккио: «Для Италии непопадание на ЧМ-2018 сравнимо с апокалипсисом»

    Президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио подтвердил свою веру в главного тренера сборной Джампьеро Вентуру, но при этом подчеркнул, что невыход на чемпионат мира-2018 станет катастрофой.

    В субботу, 2 сентября, «скуадра адзурра» проиграла Испании в матче седьмого тура отборочного раунда к ЧМ-2018. Теперь голубым почти наверняка придется принять участие в стыковых поединках за попадание в финальную часть мирового первенства.

    «То, что мы делаем – важно. Перед игрой в Мадриде все были счастливы. Я подтверждаю, что продолжаю доверять Вентуре. Непопадании на чемпионат мира сравнимо с апокалипсисом, но мы все же будем там.

    Проект Вентуры рассчитан на длительный срок и это важно. Перед Испанией все были довольны молодыми игроками, теперь же получилось так, что они испытывают трудности.

    Мы будем давать какую-либо оценку в нужное время. Когда оно настанет, мы сделаем это вместе с Уливьери и Вентурой, но сейчас я ничего не могу вам сказать», – сказал Тавеккио.

    После семи туров Италия занимает вторую строчку в турнирной таблице группы G, имея в своем активе 16 очков. На счету Испании на три балла больше.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 4 сентября 2017, 19:12

      Вот с кого нужно брать пример нашей сборной, после безвольного поражения делают выводы, а не как у нас...

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