Саутгейт: «Роналду и Месси мотивируют Кейна к стремлению совершенствоваться»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн использует Криштиану Роналду и Лионеля Месси как мотивацию в своем стремлении стать одним из лучших игроков в мире.

24-летний футболист забил 10 голов в составе национальной команды с момента дебюта в 2015 году. В пятничном матче отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Мальты (4:0) форвард отметился дублем.

«Накануне матча с Мальтой Кейн знал, сколько голов за сборную он забил, а также сколько на счету Роналду и Месси на данном этапе. Он является одним из лучших игроков в мире. Так почему он не может двигаться вперед?

У меня есть все основания полагаться на Гарри, так я работал с ним достаточно долго, начиная со сборной Англии U21. Он может делать все, что угодно. Мы говорим о всего лишь 24-летнем футболисте, так что ему еще многое предстоит сделать.

Алану Ширеру было 25 или 26 лет, когда он стал лучшим бомбардиром Евро-1996. Гарри все еще находится на раннем этапе своей карьеры. Он лучший бомбардир АПЛ последних двух сезонов, и он действительно в хорошем месте», – сказал Саутгейт.