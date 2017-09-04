Лопетеги выразил желание иметь собственную арену для сборной Испании

Тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил важность собственного стадиона для национальной команды.

В субботу, 2 сентября, «красная фурия» обыграла Италию (3:0) в матче седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Поединок прошел на домашней арене «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

«В субботу вечером было замечательное представление на прекрасной арене. Это была фантастическая ночь для нас. И фанаты, и стадион определенно помогли сборной Испании и, возможно, вселили в нашего соперника некоторую неуверенность.

Когда вы играете на «Уэмбли» против Англии, вы чувствуете зависть – здоровую зависть. И вы надеетесь на стадион, который дает вам толчок в трудные моменты матча.

Постоянная домашняя арена для сборной Испании? Это здравый разговор. Как тренер вы смотрите на «Уэмбли» и «Стад де Франс» как на дом для национальных команд, к которому нужно стремиться», – сказал Лопетеги.