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    Шевченко опасается мотивированных исландцев

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не ждет простой игры в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 с Исландией. По его словам, соперник будет мотивирован на победу.

    «Прекрасно понимаю, каким будет настроение у исландцев, какой будет поддержка их болельщиков в родных стенах. Мы убедились в этом на Евро-2016.

    Еще и недавно Сигурдссон перешел в «Эвертон» за 45 миллионов фунтов. Это говорит о присутствии достаточного количества квалифицированных футболистов у Исландии.

    Исландцы будут мотивированы, это будет решающий матч и для них, и для нас. Считаю, что судьба путевки на мировое первенство будет решаться в последних играх.

    Надеюсь, Гармаш сможет сыграть в Исландии, но если у него не спадет температура, то будет неправильно заставлять парня лететь 6,5 часов на выездную игру. Надеемся, что он выздоровеет и поможет нам», – приводит слова Шевченко пресс-служба ФФУ.

    Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Исландия – Украина пройдет во вторник, 5 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      cent58 4 сентября 2017, 11:30

      Ему , в случае поражения , надо опасаться мотивированных патриотов-дебилов у трапа в Киеве , но Исландия своё возьмёт.

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