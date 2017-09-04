Шевченко опасается мотивированных исландцев

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не ждет простой игры в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 с Исландией. По его словам, соперник будет мотивирован на победу.

«Прекрасно понимаю, каким будет настроение у исландцев, какой будет поддержка их болельщиков в родных стенах. Мы убедились в этом на Евро-2016.

Еще и недавно Сигурдссон перешел в «Эвертон» за 45 миллионов фунтов. Это говорит о присутствии достаточного количества квалифицированных футболистов у Исландии.

Исландцы будут мотивированы, это будет решающий матч и для них, и для нас. Считаю, что судьба путевки на мировое первенство будет решаться в последних играх.

Надеюсь, Гармаш сможет сыграть в Исландии, но если у него не спадет температура, то будет неправильно заставлять парня лететь 6,5 часов на выездную игру. Надеемся, что он выздоровеет и поможет нам», – приводит слова Шевченко пресс-служба ФФУ.

Матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Исландия – Украина пройдет во вторник, 5 сентября, в 21:45 по московскому времени.