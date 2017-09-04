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    Промеса беспокоит лидерство Франции

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес отметился результативной передачей в матче с командой Болгарии.

    «Франция продолжает находиться выше нас в турнирной таблице, что не позволяет нам чувствовать себя прекрасно. Да, сегодня мы забили трижды, это неплохо, но иногда мы чересчур небрежно обращались с мячом.

    Нам стоит набраться терпения. Да, не секрет, что мы хотели бы забить еще больше», – приводит слова Промеса NOS.

    Матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Голландия – Болгария закончился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      cent58 4 сентября 2017, 11:00

      Франция тебя только что имела -4:0 !! -так что беспокойство понятно .

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