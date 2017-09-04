Промеса беспокоит лидерство Франции

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес отметился результативной передачей в матче с командой Болгарии.

«Франция продолжает находиться выше нас в турнирной таблице, что не позволяет нам чувствовать себя прекрасно. Да, сегодня мы забили трижды, это неплохо, но иногда мы чересчур небрежно обращались с мячом.

Нам стоит набраться терпения. Да, не секрет, что мы хотели бы забить еще больше», – приводит слова Промеса NOS.

Матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Голландия – Болгария закончился со счетом 3:1.