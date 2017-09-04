Адвокат верит, что Голландия еще может поехать на ЧМ-2018

Сказать о необходимости победы в двух матчах и победить в двух матчах - это разные вещи. А так у Голландцев, (кстати как и у России) с 2008 года в игре ПРОГРЕССИРУЕТ регресс.
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после победы над Болгарией в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 подчеркнул, что его команда еще не лишилась шансов пробиться в финальную часть турнира.
Напомним, что оранжевые занимают третье место в группе А, отставая от идущей на второй строчке Швеции на три очка.
«У нас остаются шансы поехать в Россию. Мы должны побеждать в оставшихся двух играх, которые определят наше будущее.
Посмотрим, как все сложится», – заявил Адвокат.