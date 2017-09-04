Адвокат верит, что Голландия еще может поехать на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после победы над Болгарией в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 подчеркнул, что его команда еще не лишилась шансов пробиться в финальную часть турнира.

Напомним, что оранжевые занимают третье место в группе А, отставая от идущей на второй строчке Швеции на три очка.

«У нас остаются шансы поехать в Россию. Мы должны побеждать в оставшихся двух играх, которые определят наше будущее.

Посмотрим, как все сложится», – заявил Адвокат.