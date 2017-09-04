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    Адвокат верит, что Голландия еще может поехать на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после победы над Болгарией в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 подчеркнул, что его команда еще не лишилась шансов пробиться в финальную часть турнира.

    Напомним, что оранжевые занимают третье место в группе А, отставая от идущей на второй строчке Швеции на три очка.

    «У нас остаются шансы поехать в Россию. Мы должны побеждать в оставшихся двух играх, которые определят наше будущее.

    Посмотрим, как все сложится», – заявил Адвокат.

    Источник: Telegraaf.nl

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    04.09.2017 01:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 сентября 2017, 11:58

      Сказать о необходимости победы в двух матчах и победить в двух матчах - это разные вещи. А так у Голландцев, (кстати как и у России) с 2008 года в игре ПРОГРЕССИРУЕТ регресс.

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      Рейтинг: +10

      SpaM_ > Dominator777 4 сентября 2017, 14:38

      Что ты несёшь ? Какой регресс с 2008 года у голландцев ? В 2010 взяли серебро на ЧМ В ЮАР, в 2014 бронзу В Бразилии !

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > SpaM_ 4 сентября 2017, 16:20

      Брали на "старом" багаже, с прежними "звездами".

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 сентября 2017, 06:49

      Шанс он есть всегда , но ... при удачном стечении обстоятельств . Пока мало верится . Особенно после игры с Францией .

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      Рейтинг: +168

      DQ1 4 сентября 2017, 06:30

      Судя по игре с францией, голландия уже просто середняк

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      Рейтинг: +2389

      serglider 4 сентября 2017, 06:14

      Шведы "чудят": то французов обыграют, то болгарам проиграют))) Судя по всему веселенькая концовка ожидается в этой группе)))

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