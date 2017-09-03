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    Заболотный хотел бы играть с Раушем в одной команде

    Нападающий сборной России Антон Заболотный после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) отметил взаимопонимание с полузащитником Константином Раушем.

    Напомним, после передачи хавбека форвард отметился дебютным голом за национальную команду.

    – Опишите свой гол после прохода Рауша прошел по флангу. Как это было?

    – С Раушем общались еще перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал еще на тренировках. Сильный прострел был. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2017 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 сентября 2017, 07:12

      зави его в тосно

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 22:51

      ... хотел бы играть в одной команде.... где-нибудь в далёкой Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия... В Кёльне многие бы захотели проявить свои амбиции...))

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