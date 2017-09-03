Заболотный хотел бы играть с Раушем в одной команде

Нападающий сборной России Антон Заболотный после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) отметил взаимопонимание с полузащитником Константином Раушем.

Напомним, после передачи хавбека форвард отметился дебютным голом за национальную команду.

– Опишите свой гол после прохода Рауша прошел по флангу. Как это было?

– С Раушем общались еще перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал еще на тренировках. Сильный прострел был. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.

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