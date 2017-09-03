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    Бубнов: «Конечно, Ангола сильнее «Динамо», но, видимо, РФС решил сэкономить»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выборе соперника сборной России для проведения товарищеского матча.

    Напомним, ранее национальная команда разгромила московское «Динамо» (3:0).

    «Конечно, Ангола сильнее «Динамо», но, видимо, решили сэкономить. Это не проблема и не вина Черчесова, он составляет план подготовки и тренирует, а не подыскивает соперника. Это работа РФС», – сказал Бубнов.

    «Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

    Источник: Sportbox.ru

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    03.09.2017 22:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 сентября 2017, 09:22

      Интересно, от этой победы в рейтинге Россия поднимется

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 4 сентября 2017, 07:03

      Позарез нужна была победа, а с Анголой могли запросто и "опарафинится" тем более в таком составе)))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 сентября 2017, 22:25

      если бы хотя бы у динамо не забирали лучшего бомбардира панченко

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