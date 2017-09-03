Бубнов: «Конечно, Ангола сильнее «Динамо», но, видимо, РФС решил сэкономить»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выборе соперника сборной России для проведения товарищеского матча.

Напомним, ранее национальная команда разгромила московское «Динамо» (3:0).

«Конечно, Ангола сильнее «Динамо», но, видимо, решили сэкономить. Это не проблема и не вина Черчесова, он составляет план подготовки и тренирует, а не подыскивает соперника. Это работа РФС», – сказал Бубнов.

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