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    Руни заявил, что не вернется в сборную Англии в качестве игрока

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни подтвердил свое решение закончить карьеру в сборной Англии. Напомним, в августе футболист заявил,что заканчивает выступление в национальной команде.

    «Выбор сделан. Многие игроки завершали карьеры в сборной, потом начинали снова. Но я считаю это неправильным. Есть игроки, которые заслуживают попадание на чемпионат мира в Россию больше меня. Мое решение окончательное. В качестве игрока в сборной Англии меня не будет.

    Вернуться в качестве тренера? Сложно сказать, но это то предложение, от которого нельзя отказаться. Мне всегда нравилось просматривать игры, разбирать тактику, общаться с другими тренерами. Конечно, в будущем я бы хотел тренировать», – сказал форвард.

    На счету Руни в футболке сборной Англии 119 матчей и 53 гола.

    Источник: talkSPORT

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    03.09.2017 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 3 сентября 2017, 19:49

      Уэйн, ты молодец! Мы тебя любим (как футболиста). Удачи в Эвертоне.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 сентября 2017, 15:59

      Самая хорошая работа это смотреть как пашут другие.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 14:28

      В качестве игрока-НЕТ,а в качестве ...КАПИТАНА?

      0
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