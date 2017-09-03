Руни заявил, что не вернется в сборную Англии в качестве игрока

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни подтвердил свое решение закончить карьеру в сборной Англии. Напомним, в августе футболист заявил,что заканчивает выступление в национальной команде.

«Выбор сделан. Многие игроки завершали карьеры в сборной, потом начинали снова. Но я считаю это неправильным. Есть игроки, которые заслуживают попадание на чемпионат мира в Россию больше меня. Мое решение окончательное. В качестве игрока в сборной Англии меня не будет.

Вернуться в качестве тренера? Сложно сказать, но это то предложение, от которого нельзя отказаться. Мне всегда нравилось просматривать игры, разбирать тактику, общаться с другими тренерами. Конечно, в будущем я бы хотел тренировать», – сказал форвард.

На счету Руни в футболке сборной Англии 119 матчей и 53 гола.