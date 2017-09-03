Буффон объяснил причины крупного поражения Италии от Испании

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение команды в матче с Испанией в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. Итальянцы в гостях уступили со счетом 0:3.

«На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и в своих возможностях. Они знают, что делают и почему это делают. Это можно выработать в себе только с опытом, после многих лет совместной работы и побед. Мы проиграли команде, которая выше нас. Испанцы показали, что они сильнее», – заявил голкипер.