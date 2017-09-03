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    Буффон объяснил причины крупного поражения Италии от Испании

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение команды в матче с Испанией в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018. Итальянцы в гостях уступили со счетом 0:3.

    «На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и в своих возможностях. Они знают, что делают и почему это делают. Это можно выработать в себе только с опытом, после многих лет совместной работы и побед. Мы проиграли команде, которая выше нас. Испанцы показали, что они сильнее», – заявил голкипер.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2017 09:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Idol777 3 сентября 2017, 15:02

      Сегодня Испанцы были сильнее, завтра будет сильнее Италия, послезавтра Венгрия! Ничего нет постоянного в мире! Просто сегодня Италия долго включалась в игру! Когда начала включаться время закончилось!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 14:25

      Мужик сказал честно,без трепла,ибо против правды не попрёшь, уважуха моя ЛуиджиДжану...

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 3 сентября 2017, 13:26

      Ну хоть без соплей честно признал, что проиграли по делу более сильной, над данный момент, команде.

      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 сентября 2017, 12:15

      Без Кьеллини у Италии изначально не было шансов.

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