Вайсс: «Не понимаю, почему Джано не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал игру своих подопечных в отборочном матче к чемпионату мира-2018 с командой Ирландии. Матч прошел в Тбилиси и завершился со счетом 1:1.

«Выражаю слова благодарности своим игрокам. Ряд футболистов провели хорошую игру. В пропущенном мяче была ошибка вратаря. Нашему голкиперу тяжело сходу проводить 90 минут на поле, так как не имеет игровой практики в своем клубе. Такая же ситуация и с Джано. Мне непонятно, почему он не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист, которому пока не хватает «физики», – приводит слова специалиста Worldsport.ge.

В нынешнем сезоне Джано сыграл в чемпионате России четыре матча, проводя на поле в среднем по 32 минуты за игру.