Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вайсс: «Не понимаю, почему Джано не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал игру своих подопечных в отборочном матче к чемпионату мира-2018 с командой Ирландии. Матч прошел в Тбилиси и завершился со счетом 1:1.

    «Выражаю слова благодарности своим игрокам. Ряд футболистов провели хорошую игру. В пропущенном мяче была ошибка вратаря. Нашему голкиперу тяжело сходу проводить 90 минут на поле, так как не имеет игровой практики в своем клубе. Такая же ситуация и с Джано. Мне непонятно, почему он не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист, которому пока не хватает «физики», – приводит слова специалиста Worldsport.ge.

    В нынешнем сезоне Джано сыграл в чемпионате России четыре матча, проводя на поле в среднем по 32 минуты за игру.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 3 сентября 2017, 19:40

      Вайсс: - «Не понимаю, почему Джано не попадает в состав «Спартака».
      Это блестящий футболист».

      Вся беда Джано в том, что он БЛЕСТЯЩИЙ игрок!
      А вот, если был как ВСЕ, то и играл бы как все.
      Блеск ослепляет глаза тренеру Каррере и он не видит БЛЕСТЯЩУЮ игру Джано!
      Тут одно из двух, либо Джано надо уменьшить БЛЕСК своей игры, либо Каррере надо надеть ТЁМНЫЕ очки, что бы Джано его не ослеплял своей БЛЕСТЯЩЕЙ игрой!
      А может скинуться Каррере на тёмные очки???
      Чтобы он заметил БЛЕСТЯЩУЮ игру Джано!!!
      Все видят БЛЕСТЯЩУЮ игру Джано и только один Каррера в УПОР её не видит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 3 сентября 2017, 15:55

      физики желания ну и наверно зарплаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 сентября 2017, 10:42

      Физике всему Спартаку не хватает. Похоже
      Каррера понадеялся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 сентября 2017, 10:39

      В том то всё и дело ему всю жизнь не хватает физики! Он набирает свои оптимальные кондиции пару раз в сезон и тогда действительно способен играть блестяще.В остальное же время он форму лишь набирает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 3 сентября 2017, 09:26

      Туповатый тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 3 сентября 2017, 07:42

      Щуплый потому что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 3 сентября 2017, 07:16

      сам и ответил на свой вопрос))) ему не хватает физики, к сожалению, на протяжении всей его карьеры

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11