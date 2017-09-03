Вайсс: - «Не понимаю, почему Джано не попадает в состав «Спартака».
Это блестящий футболист».
Вся беда Джано в том, что он БЛЕСТЯЩИЙ игрок!
А вот, если был как ВСЕ, то и играл бы как все.
Блеск ослепляет глаза тренеру Каррере и он не видит БЛЕСТЯЩУЮ игру Джано!
Тут одно из двух, либо Джано надо уменьшить БЛЕСК своей игры, либо Каррере надо надеть ТЁМНЫЕ очки, что бы Джано его не ослеплял своей БЛЕСТЯЩЕЙ игрой!
А может скинуться Каррере на тёмные очки???
Чтобы он заметил БЛЕСТЯЩУЮ игру Джано!!!
Все видят БЛЕСТЯЩУЮ игру Джано и только один Каррера в УПОР её не видит!
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал игру своих подопечных в отборочном матче к чемпионату мира-2018 с командой Ирландии. Матч прошел в Тбилиси и завершился со счетом 1:1.
«Выражаю слова благодарности своим игрокам. Ряд футболистов провели хорошую игру. В пропущенном мяче была ошибка вратаря. Нашему голкиперу тяжело сходу проводить 90 минут на поле, так как не имеет игровой практики в своем клубе. Такая же ситуация и с Джано. Мне непонятно, почему он не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист, которому пока не хватает «физики», – приводит слова специалиста Worldsport.ge.
В нынешнем сезоне Джано сыграл в чемпионате России четыре матча, проводя на поле в среднем по 32 минуты за игру.