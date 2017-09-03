Освистанный болельщиками капитан сборной Израиля Захави выбросил повязку на поле

В отборочном матче к чемпионату мира-2018 между Израилем и Македонией обструкции подвергся капитан хозяев Эран Захави, выступающий за китайский «Гуанчжоу Фули». Болельщики на протяжении матча освистывали футболиста.

Реакцией хавбека на такое поведение фанатов стало расставание с капитанской повязкой, которую Захави выбросил прямо на поле.

За сборную Израиля 30-летний футболист выступает с 2010 года и провел за нее 39 матчей и забил шесть голов. На клубном уровне больше всего встреч Захави провел за «Маккаби» из Тель-Авива (2013-2016 годы, 120 матчей, 97 голов).