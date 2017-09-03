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    Освистанный болельщиками капитан сборной Израиля Захави выбросил повязку на поле

    В отборочном матче к чемпионату мира-2018 между Израилем и Македонией обструкции подвергся капитан хозяев Эран Захави, выступающий за китайский «Гуанчжоу Фули». Болельщики на протяжении матча освистывали футболиста.

    Реакцией хавбека на такое поведение фанатов стало расставание с капитанской повязкой, которую Захави выбросил прямо на поле.

    За сборную Израиля 30-летний футболист выступает с 2010 года и провел за нее 39 матчей и забил шесть голов. На клубном уровне больше всего встреч Захави провел за «Маккаби» из Тель-Авива (2013-2016 годы, 120 матчей, 97 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 01:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 сентября 2017, 09:17

      Вот чем плохи такие новости, тем что не пишут причины, по которой его освистали . . .

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      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Аристократ Олжик 3 сентября 2017, 13:50

      Потому что он имел приглашение из Серии А на зарплату 2 млн в год, но предпочел поехать в Китай на зарплату в 15 млн в год. В Израиле предпочесть деньги славе считается западло. Хотя в Китае, где живет каждый четвертый землянин, он имеет эту самую славу. Лучший игрок последнего чемпионата. Лучший бомбардир. Вдвое больше забил, чем Халк. Больше всех отдал голевых передач. Но для израильтян значение имеют только Европа и США.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Вомбат 3 сентября 2017, 15:41

      В Израиле . . . честь важнее бабла . . . ты уверен??? А то я как то думал, что евреи и деньги - это синоним . . .
      Да и хотел бы я посмотреть на тех мужиков израильских, которые своей жене сказали, я гордый и поеду работать за зарплату в 2 тысячи, и откажусь от зарплаты в 200 тысяч . . .

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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 сентября 2017, 01:24

      Я не желаю быть капитаном таких дураков (с)

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