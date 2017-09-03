Инсинье полагает, что Италия, несмотря на разгром от Испании, не упустит путевку на чемпионат мира-2018

Атакующий футболист сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 от Испании (0:3). Игрок «Наполи» попытался найти положительный момент в этой неудаче.

«Мы показали себя не лучшим образом, но известно, что такие матчи помогают расти и прогрессировать. Впереди у нас поединок с Израилем, будем готовиться к нему. Наша задача сейчас – проанализировать тщательно ошибки и сделать выводы.

Думаю, если мы сплотимся и приложим все усилия, то путевка на чемпионат мира от нас не уйдет», – сказал Инсинье Rai Sport.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча Испания – Италия.