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    Инсинье полагает, что Италия, несмотря на разгром от Испании, не упустит путевку на чемпионат мира-2018

    Атакующий футболист сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 от Испании (0:3). Игрок «Наполи» попытался найти положительный момент в этой неудаче.

    «Мы показали себя не лучшим образом, но известно, что такие матчи помогают расти и прогрессировать. Впереди у нас поединок с Израилем, будем готовиться к нему. Наша задача сейчас – проанализировать тщательно ошибки и сделать выводы.

    Думаю, если мы сплотимся и приложим все усилия, то путевка на чемпионат мира от нас не уйдет», – сказал Инсинье Rai Sport.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча Испания – Италия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 сентября 2017, 14:49

      Может и не упустит .... Смотря на кого попадет в стыках !

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 сентября 2017, 01:09

      Правильно полагает.. - в стыках Италия просто обязана...

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