Проиграв Испании, Италия потерпела первое поражение в отборах за 11 лет

Поражение от сборной Испании (3:0) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 стало для сборной Италии первым в подобного рода соревнованиях (включая Евро) с 2006 года.

Тогда, 6 сентября, в рамках квалификации к Евро-2008 итальянцы проиграли со счетом 1:3 сборной Франции. Всего с той поры Италия провела в отборах 56 матчей.

После поединка на «Сантьяго Бернабеу» отставания подопечных Джампьеро Вентуры от лидирующих испанцев стало равным трем очкам. До конца цикла осталось провести три игры.