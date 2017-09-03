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    Проиграв Испании, Италия потерпела первое поражение в отборах за 11 лет

    Поражение от сборной Испании (3:0) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2018 стало для сборной Италии первым в подобного рода соревнованиях (включая Евро) с 2006 года.

    Тогда, 6 сентября, в рамках квалификации к Евро-2008 итальянцы проиграли со счетом 1:3 сборной Франции. Всего с той поры Италия провела в отборах 56 матчей.

    После поединка на «Сантьяго Бернабеу» отставания подопечных Джампьеро Вентуры от лидирующих испанцев стало равным трем очкам. До конца цикла осталось провести три игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 00:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 3 сентября 2017, 08:25

      примут меры к исключению подобного)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 сентября 2017, 07:09

      Проигран бой, но не война.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 сентября 2017, 06:58

      Нашей бы сборной такую статистику.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 сентября 2017, 06:42

      Это полезно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 сентября 2017, 06:39

      Италия проиграла по делу, хотя счет конечно смущает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 сентября 2017, 06:11

      Испания и Германия - главные фавориты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 > ДАША Д 3 сентября 2017, 09:51

      И Франция еще

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 сентября 2017, 02:47

      просто как вскрыли мухлёж в футболе Италии и с тех пор всё итальянское сосёт у всех.Страшно даже предположить что снами будет если все чики-брики повскрывают.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 3 сентября 2017, 02:26

      Даа..иска лапши навешал макаронникам...

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 3 сентября 2017, 01:15

      Ничего страшного............сборная Италии , всё равно будет на ЧМ в России и это главное..........

      4
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      Рейтинг: +2389

      serglider > ВЛАДИВОСТОК 3 сентября 2017, 04:50

      Ага, встретится итальянцы в "стыках" с португальцами и кто-то из их "поедет"...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > serglider 3 сентября 2017, 07:28

      они будут обе сборные сеянными так что не встретятся

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 сентября 2017, 00:29

      В тот период, пять лет тому назад сб. России однажды разгромила сб. Италии, пусть в товарищеском матче...

      0
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