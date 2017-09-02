Белотти и Иммобиле – в атаке Италии на матч против Испании; Иско сыграет на острие «красной фурии»

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Испании и Италии европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Бускетс, Иньеста, Коке, Рамос, Альба, Асенсио, Сильва, Иско.

Италия: Буффон, Дармиан, Кандрева, Спинаццола, Верратти, Белотти, Инсинье, Иммобиле, Барцальи, Де Росси, Бонуччи.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется 2 сентября в 21:45 по Москве на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

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