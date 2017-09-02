Де Росси – болельщикам сборной Италии: «Поддержите нас и в ответ мы постараемся подарить вам огромную радость»

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси обратился к болельщикам накануне матча с Испанией в седьмом туре отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

«Это большая ночь, мы играем очень важный матч на «Бернабеу». Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые будут присутствовать на стадионе, знаю, что их будет более двух тысяч человек. Также спасибо всем тем, кто будет наблюдать за игрой дома.

Я прошу всех оказать нам огромную большую поддержку, и, надеюсь, в ответ мы подарим вам огромную радость», – сказал Де Росси.

Отметим, что Италия не побеждала Испанию на ее поле на протяжении 68 лет.

Матч Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.