Черчесов: «В игре с «Динамо» у тренерского штаба сборной России будет единственный шанс посмотреть тех, кого мы для себя отметили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходит сбор национальной команды в Новогорске. Специалист надеется, что игроки, вызванные в расположение сборной впервые, преодолеют давление и покажут себя в завтрашней контрольной встрече с «Динамо».

«Я доволен тем, как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл Панченко не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает какое-то давление.

Надеюсь, что завтра на ребят ничего давить не будет. У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить.

Итоги сбора подведем завтра после матча. И в плане тренировочного процесса, и знакомства с игроками, мы сделали все, что запланировано. Мы знаем, кто на что способен», – сказал Черчесов.

Поединок Россия – «Динамо» состоится на «Арене Химки» в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.