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    Черчесов: «В игре с «Динамо» у тренерского штаба сборной России будет единственный шанс посмотреть тех, кого мы для себя отметили»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходит сбор национальной команды в Новогорске. Специалист надеется, что игроки, вызванные в расположение сборной впервые, преодолеют давление и покажут себя в завтрашней контрольной встрече с «Динамо».

    «Я доволен тем, как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл Панченко не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает какое-то давление.

    Надеюсь, что завтра на ребят ничего давить не будет. У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить.

    Итоги сбора подведем завтра после матча. И в плане тренировочного процесса, и знакомства с игроками, мы сделали все, что запланировано. Мы знаем, кто на что способен», – сказал Черчесов.

    Поединок Россия – «Динамо» состоится на «Арене Химки» в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2017 17:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 3 сентября 2017, 15:31

      вот тебе ещё одна подсказка когда вызывать и тренировать ,когда клубы играют товарищеские ,для тебя специально в скобочках (контрольные) матчи тогда и вызывай ,если как ты говоришь что нету времени смотреть игроков

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 3 сентября 2017, 15:24

      Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить. Окно закрылось в 00-00 1 сентября ,и кто из тех кого как бы ты хотел позвать и не позвал перешли куда нибудь ???? ахинею несёт как обычно ,и почему У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Единственный шанс ,зимой под куполом тренируй весь их отпуск 10дней дать им отдохнуть , и проси команды на товарищеские матчи зимой ,бесит когда они называю их контрольными как будто после каждого контрольного матча у них игра в плей офф ))))

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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 сентября 2017, 23:17

      Впервые такой бред слышу от гл. тренера, типа мозги где-то, сбор провалим!!!!!!!!!!!?????????????
      А ТЫ где "тренеришко"?,на кой куй ты нужен!!!, если мозг на место поставить не можешь???!!!
      Как сложиться игра с "динамкой" вообще никого не заинтересует по ВСЕМ причинам..........
      И ТЕБЕ вроде как ответ держать не придётся, придурок..................

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 сентября 2017, 20:06

      Динамо сольёт матч полюбому что бы народ увидел силу сборной!

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > minaev23 2 сентября 2017, 22:48

      согласен

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 сентября 2017, 19:40

      Черчесу.
      Куда ведешь сборную ,Сусанин?

      3
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > alex1951 2 сентября 2017, 21:27

      в небытие)))

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > fhnv 3 сентября 2017, 15:25

      в болото))

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 сентября 2017, 18:32

      Думаю, будет много возни.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 17:59

      Интересный формат.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 сентября 2017, 17:57

      самый тупой товарищеский матч. с динамо???

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Тони Монтана Б 2 сентября 2017, 20:08

      Тупой и дибильный!

      1
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