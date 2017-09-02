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    Роналдо: «Испания сегодня фаворит в матче с Италией, но ненамного»

    Бывший нападающий «Реала» и «Интера» Роналдо считает сборную Испании небольшим фаворитом в сегодняшнем матче седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Италией. При этом бразилец подчеркнул, что преимущество «красная фурия» будет иметь лишь за счет своего поля.

    «Я почти сожалею, что эта игра состоится. Ничья была бы слишком жестоким результатом. Неправильно, что более слабым командам в других группах гарантирован выход на чемпионат мира, а Испания и Италия должны пройти через плей-офф, рискуя не попасть на мундиаль.

    Сегодня Испания является небольшим, но все-таки фаворитом. Единственное преимущество в том, что они играют в Мадриде. Я слышал, что итальянцы практически не побеждали «красную фурию» на ее поле в течение почти 70 лет. Это должно что-то значить.

    Испания, наконец, сломала «табу» в матчах с Италией – они выиграли почти все встречи, имевшие большое значение. Думаю, сегодня вечером они даже могут позволить себе ничью», – сказал Роналдо.

    Поединок Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 15:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:05

      Верно сказал.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 сентября 2017, 16:58

      игра покажет

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