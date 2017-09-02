Рамос: «Весь мир будет смотреть матч Испания – Италия»

Не думаю, обе команды не слишком мотивированы, поэтому ничейку скорей всего скатают.... Я лично буду смотреть Украина - Турция, для Украины выиграть или умереть
Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос уверен, что матчи между «красной фурией» и Италией являются одними из самых красивых и обсуждаемых игр в мире.
Сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» подопечные Хулена Лопетеги примут «скуадру адзурру» во встрече седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018.
«Матчи Испании с Италией – одни из самых красивых в мире, и «Сантьяго Бернабеу» сегодня должен стать уникальным местом. Весь мир будет обсуждать это противостояние.
У нас замечательный стадион и сейчас я как никогда уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком», – сказал Рамос.
Поединок Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.