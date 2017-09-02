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    Рамос: «Весь мир будет смотреть матч Испания – Италия»

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос уверен, что матчи между «красной фурией» и Италией являются одними из самых красивых и обсуждаемых игр в мире.

    Сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» подопечные Хулена Лопетеги примут «скуадру адзурру» во встрече седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

    «Матчи Испании с Италией – одни из самых красивых в мире, и «Сантьяго Бернабеу» сегодня должен стать уникальным местом. Весь мир будет обсуждать это противостояние.

    У нас замечательный стадион и сейчас я как никогда уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком», – сказал Рамос.

    Поединок Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 13:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 сентября 2017, 18:53

      Не думаю, обе команды не слишком мотивированы, поэтому ничейку скорей всего скатают.... Я лично буду смотреть Украина - Турция, для Украины выиграть или умереть

      0
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Zubo 2 сентября 2017, 20:28

      По Испании с Италией согласен про ничью. А вот Исландия пока Финам проигрывает и у Украины появляется шанс на второе место разом запрыгнуть.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 17:34

      Сирожа, я с миром то ж пасмарю...ты не против?

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 сентября 2017, 17:31

      Я в Якутии, матч в 4 утра будет, ну нафиг)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 2 сентября 2017, 16:25

      блин, у меня другие планы...
      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 15:24

      Скорее всего безголевая ничья. Или ничья 2-2.

      1
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 2 сентября 2017, 14:57

      Посмотрим, кто сильнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 2 сентября 2017, 14:56

      Прям блять весь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 2 сентября 2017, 14:02

      придётся в онлайне на работе смотреть

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 сентября 2017, 14:00

      Да,есть на что посмотреть и многим поучиться !!!Ждём

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 сентября 2017, 13:24

      удачи

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