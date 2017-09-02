Рамос: «Весь мир будет смотреть матч Испания – Италия»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос уверен, что матчи между «красной фурией» и Италией являются одними из самых красивых и обсуждаемых игр в мире.

Сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» подопечные Хулена Лопетеги примут «скуадру адзурру» во встрече седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

«Матчи Испании с Италией – одни из самых красивых в мире, и «Сантьяго Бернабеу» сегодня должен стать уникальным местом. Весь мир будет обсуждать это противостояние.

У нас замечательный стадион и сейчас я как никогда уверен, что болельщики станут нашим 12-м игроком», – сказал Рамос.

Поединок Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.