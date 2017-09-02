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    Мостовой: «Не сказал бы, что по игре «Спартак» кому-то уступает»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины неудачной игры красно-белых на старте сезона.

    Напомним, что после восьми туров действующий чемпион России занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    – «Спартак» идет на девятом месте, и некоторые считают, что борьба за золото уже проиграна.

    – Думаю, надо еще тура 2-3 подождать-посмотреть. Если они и тут не доберут своих очков – можно будет уже не рассчитывать на чемпионство. После того, как прошло 3-4 тура, мы обсуждали, что в команде еще словно празднуют чемпионство. Вполне вероятно, что так и происходило. А потом команда столкнулась с тем, с чем сталкиваются на самом деле многие клубы. «Спартак» много лет не становился чемпионом и теперь не знает, как в этой майке себя чувствовать. Когда ты из года в год борешься и выигрываешь – это одно. В прошлом году все достаточно резко случилось.

    Видимо, на команду действительно выпали психологические проблемы. Потому что по игре я бы не сказал, что «Спартак» кому-то уступает. В матче с ЦСКА они ничем не уступали, а в Хабаровске, например, они просто не могли забить. Хотя моментов было мяча на три. Плюс и во встрече с «Локомотивом» команда вела.

    Одно дело, когда у команды нет игры, или ей не хватает в каких-то компонентах. Сейчас же им, как ни странно это прозвучит – недостает только набранных очков. Ну и, конечно, прошлогоднего фарта тоже нет.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.09.2017 09:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 3 сентября 2017, 13:51

      В прошлом году прежде всего чемпионство отдали цска и зенит, а вот спартаку подфартило. Так что уровень как был так и остался ни хуже , ни лучше. Да еще и зазвездились

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 сентября 2017, 15:48

      - да, но забить не может!...прицел сбился!?...,а может тренироваться и играть надо с большей самоотдачей...или все игроки уже думают о повышении гонорара!?...защитить свой титул - это вам не повторную порцию виски одолеть...

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2017, 13:48

      Согласен-фарта нет.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 сентября 2017, 13:20

      С Мостовым Спартак дважды становился чемпионом, а на следующий год занимал 4-5 места. Так что насчёт затянувшихся празднований Санёк знает не по наслышке.

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 2 сентября 2017, 12:52

      Буду болеть за Спартак, какой он есть, другого все равно нет.

      9
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > СШГЭС 2 сентября 2017, 14:31

      Болею за Спартак 40-лет, и буду болеть пока не умру!

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Опорник84 2 сентября 2017, 14:37

      Спартак Чемпион!

      1
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > СШГЭС 2 сентября 2017, 22:35

      СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 2 сентября 2017, 12:44

      по игре понятно что не уступают.в физике сдают просто.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 сентября 2017, 12:40

      Просто продолжения банкета требуют только Промес, Зе и Джикия, остальные наелись.

      8
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 сентября 2017, 12:23

      Со Спартаком Зенит показал лучшую игру года. Болельщики их подумали, что их новая команда будет так играть всегда, увы, не все коту масленница, пришел великий пост. А у Спартака все игры такие - Динамо, СКА, Локо, ЦСКА и все в будущем, не только дерби. Великий раздражитель.

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2017, 12:11

      В этом сезоне Спартак проигрывает, но красиво

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > APchelov 2 сентября 2017, 15:55

      - особенно с Локо... красная была!? и Миранчука?

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 сентября 2017, 12:10

      Нормально играет команда, огня только меньше стало, на фортуны нет.

      7
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