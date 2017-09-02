Мостовой: «Не сказал бы, что по игре «Спартак» кому-то уступает»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины неудачной игры красно-белых на старте сезона.

Напомним, что после восьми туров действующий чемпион России занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

– «Спартак» идет на девятом месте, и некоторые считают, что борьба за золото уже проиграна.

– Думаю, надо еще тура 2-3 подождать-посмотреть. Если они и тут не доберут своих очков – можно будет уже не рассчитывать на чемпионство. После того, как прошло 3-4 тура, мы обсуждали, что в команде еще словно празднуют чемпионство. Вполне вероятно, что так и происходило. А потом команда столкнулась с тем, с чем сталкиваются на самом деле многие клубы. «Спартак» много лет не становился чемпионом и теперь не знает, как в этой майке себя чувствовать. Когда ты из года в год борешься и выигрываешь – это одно. В прошлом году все достаточно резко случилось.

Видимо, на команду действительно выпали психологические проблемы. Потому что по игре я бы не сказал, что «Спартак» кому-то уступает. В матче с ЦСКА они ничем не уступали, а в Хабаровске, например, они просто не могли забить. Хотя моментов было мяча на три. Плюс и во встрече с «Локомотивом» команда вела.

Одно дело, когда у команды нет игры, или ей не хватает в каких-то компонентах. Сейчас же им, как ни странно это прозвучит – недостает только набранных очков. Ну и, конечно, прошлогоднего фарта тоже нет.