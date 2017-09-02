Испания и Италия поспорят за выход в финальную часть ЧМ-2018

В субботу состоится матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018, в котором на «Сантьяго Бернабеу» сразятся сборные Испании и Италии.

Стоит отметить, что команды уверенно опережают остальных соперников по квартету G, имея в своем активе по 16 очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность посмотреть данную встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы