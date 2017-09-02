Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Испания и Италия поспорят за выход в финальную часть ЧМ-2018

    В субботу состоится матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018, в котором на «Сантьяго Бернабеу» сразятся сборные Испании и Италии.

    Стоит отметить, что команды уверенно опережают остальных соперников по квартету G, имея в своем активе по 16 очков.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность посмотреть данную встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 2 сентября 2017, 23:12

      вперед испанцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 сентября 2017, 22:41

      Без лимитный интернет давно существует вы об этом не знаете. Ищете дурака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 11:25

      Хочу что бы победила Италия, но скорее всего будет ничья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      edmund 2 сентября 2017, 10:25

      нахрена покупать, по Матч ТВ прямая трансляция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 сентября 2017, 09:50

      Forza Italia!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 2 сентября 2017, 09:48

      Удачи Италии!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 2 сентября 2017, 09:30

      Ну и описании... Кто это пишет вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 сентября 2017, 09:10

      Хахаха. Купить! Хрен вам)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 08:11

      Поспорят и обе выйдут.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11