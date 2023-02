ПАОК арендовал Самбрано у «Рубина»

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано продолжит карьеру в Греции. Арендный контракт 28-летнего перуанца с ПАОКом рассчитан на один год. О переходе сообщил агент футболиста Элио Касарето.

Самбрано пополнил состав казанского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Айнтрахта» за 3,5 миллиона евро. В дебютном сезоне за команду из Татарстана защитник провел 24 матча всех соревнований, в которых отдал одну результативную передачу. Прежде выступал за «Санкт-Паули», «Шальке-04», и перуанский «Кантолао».

После 2-х туров нового сезона чемпионата Греции ПАОК занимает пятое место в турнирной таблице. В сезоне-2016/17 команда финишировала на второй строчке, уступив чемпиону «Олимпиакосу» шесть очков.

Oficialmente de @PAOK_FC . Gracias @5zambranocz por tu confianza y sobretodo por tu amistad! PAOK FC here we go! pic.twitter.com/7Yn7dUyGEB