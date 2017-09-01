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    ПАОК арендовал Самбрано у «Рубина»

    Защитник «Рубина» Карлос Самбрано продолжит карьеру в Греции. Арендный контракт 28-летнего перуанца с ПАОКом рассчитан на один год. О переходе сообщил агент футболиста Элио Касарето.

    Самбрано пополнил состав казанского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Айнтрахта» за 3,5 миллиона евро. В дебютном сезоне за команду из Татарстана защитник провел 24 матча всех соревнований, в которых отдал одну результативную передачу. Прежде выступал за «Санкт-Паули», «Шальке-04», и перуанский «Кантолао».

    После 2-х туров нового сезона чемпионата Греции ПАОК занимает пятое место в турнирной таблице. В сезоне-2016/17 команда финишировала на второй строчке, уступив чемпиону «Олимпиакосу» шесть очков.

    Источник: Twitter

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    01.09.2017 22:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 сентября 2017, 08:34

      Еще минус один турист.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 сентября 2017, 00:52

      Монголам удачи! С низу!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 23:07

      пердыневу лучше старпер навас чем молодой

      -1
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