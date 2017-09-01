Роналду всегда мечтал забить гол «ножницами»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что давно мечтал забить гол «ножницами», что ему удалось сделать во встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командой Фарерских островов. Игра завершился со счетом 5:1.

«Я давно мечтал забить гол «ножницами». Теперь буду пересматривать его и наслаждаться.

Следующий матч нам предстоит провести против Венгрии. Мы рассчитываем только на победу в нем.

В клубе из-за дисквалификации я вынужден буду пропустить еще два матча, поэтому сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной Португалии», – заявил Роналду.

Матч Венгрия – Португалия состоится в воскресенье, 3 сентября, в Будапеште.