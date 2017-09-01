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    Роналду всегда мечтал забить гол «ножницами»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что давно мечтал забить гол «ножницами», что ему удалось сделать во встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командой Фарерских островов. Игра завершился со счетом 5:1.

    «Я давно мечтал забить гол «ножницами». Теперь буду пересматривать его и наслаждаться.

    Следующий матч нам предстоит провести против Венгрии. Мы рассчитываем только на победу в нем.

    В клубе из-за дисквалификации я вынужден буду пропустить еще два матча, поэтому сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной Португалии», – заявил Роналду.

    Матч Венгрия – Португалия состоится в воскресенье, 3 сентября, в Будапеште.

    Источник: Marca

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    01.09.2017 08:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 2 сентября 2017, 22:17

      забил каким-то пацанам которые чисто по фану играют радуется)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 сентября 2017, 05:09

      эм.. а тип первый раз что ли?

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 1 сентября 2017, 17:57

      Молоток

      0
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      Рейтинг: +66

      Нил78 1 сентября 2017, 14:58

      Сборная Португалии - мечты сбываются!!!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 сентября 2017, 12:26

      Ну если по-честному, то на тренировке то не сложнее забить чем Фарерам... Теперь желаю повторить в ворота нормального соперника

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