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  • Агент: «Ростов» до последнего не хотел отпускать Мевлю в «Зенит», но Миха переезжает в Санкт-Петербург не сидеть на лавке»

Агент: «Ростов» до последнего не хотел отпускать Мевлю в «Зенит», но Миха переезжает в Санкт-Петербург не сидеть на лавке»

31 августа 2017, 23:03
14

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника «Зенита» Михи Мевли, заявил, что словенец готов к конкуренции в петербургском клубе.

Напомним, экс-игрок «Ростова» подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на четыре года.

– Интерес от «Зенита» поступил четыре-пять дней назад. «Ростов» до последнего не отпускал Мевлю, так как не было замены на эту позицию. Ведь Миха был системообразующим игроком.

– Готов ли он к борьбе за место в основе с Мамманой и Ивановичем?

– На 100 процентов Мевля готов к конкуренции, он не приходит сидеть на лавке!

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Мевля Миха
Комментарии (14)
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карасевщина
1504211307
ну там не лавка а кресла
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bset
1504212174
Роналду не хотел платить налоги, но завтра ветрено, местами дождь.
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Serjoga
1504212337
Все-таки деньги решают всё!
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Asbjorn
1504213119
Все таки придется наверное
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paracetamol
1504213252
Так себе бек, но на безрыбье и рак рыба.
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арейская
1504215434
Эх, Миха, не ожидала, до последнего надеялась, но что-же посиди в мягких креслах в "Зените", вас там, ростовчан, уже компания....
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MrRonRSM
1504227089
Надо в зеню в рсм переименовать и тогда будет норм, а то там весь пафос орал колхоз колхоз и пердиф, теперь посмотрим как будите рты открывать с огромными деньгами и "топ" тренером
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ДСА
1504237966
На лавку еще надо попасть.
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lexa2154
1504243799
Да точно
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dok66
1504265430
Жаль Ростов . Сейчас может посыпаться .
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