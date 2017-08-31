Агент: «Ростов» до последнего не хотел отпускать Мевлю в «Зенит», но Миха переезжает в Санкт-Петербург не сидеть на лавке»

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника «Зенита» Михи Мевли, заявил, что словенец готов к конкуренции в петербургском клубе.

Напомним, экс-игрок «Ростова» подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на четыре года.

– Интерес от «Зенита» поступил четыре-пять дней назад. «Ростов» до последнего не отпускал Мевлю, так как не было замены на эту позицию. Ведь Миха был системообразующим игроком.

– Готов ли он к борьбе за место в основе с Мамманой и Ивановичем?

– На 100 процентов Мевля готов к конкуренции, он не приходит сидеть на лавке!