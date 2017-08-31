Мевля перешел из «Ростова» в «Зенит»

Защитник «Ростова» Миха Мевля стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, контракт с футболистом рассчитан на четыре года.

«Зенит» приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении пресс-службы.

За «Ростов» Мевля выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за донскую команду в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

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