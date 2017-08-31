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Мевля перешел из «Ростова» в «Зенит»

31 августа 2017, 17:03
42

Защитник «Ростова» Миха Мевля стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, контракт с футболистом рассчитан на четыре года.

«Зенит» приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении пресс-службы.

За «Ростов» Мевля выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за донскую команду в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Мевля Миха
Комментарии (42)
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алекс88
1504188234
Ну и нахххх он нужен
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neveldomha
1504188671
Ушла борода, вот взяли на подмену другую.
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ADmira1
1504189355
Борода решает вопрос - жёсткий стиль, а не букеты роз. © Бородача на бородача поменяли.
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карасевщина
1504189394
еще один в газовую клетку
Ответить
Atoniq
1504189396
Теперь в Зените будет стенка на стенку: бывшие игроки Ростова на Аргинтинцев посмотрим кто кого)))))
Ответить
3a zenit
1504190256
интересно это Манчини предложил его купить или руководство?
Ответить
balaton78
1504190553
Спасибо,Миха! А Газпрому ненависть! Сами ничего не могут свое воспитать,только крадут у других!
Ответить
dok66
1504192849
Зенит взял Мевлю , чтобы Ростов ослабить ! Другой логики нет !
Ответить
Decorhome
1504193574
удачи
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UmbroDon
1504204350
Выиграть не могут, приходится игроков выкупать у конкурентов! Ну ничего в Ростове играют мужики!
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