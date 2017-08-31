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Источник: «Зенит» заплатил «Ростову» за Мевлю 8 миллионов

31 августа 2017, 19:33
17

Стали известны подробности перехода защитника «Ростова» Михи Мевли в «Зенит». По информации Gazeta Sporturilor, за трансфер словенца сине-бело-голубые заплатили 8 миллионов евро.

Отметим, что 800 тысяч из этой суммы получит бухарестское «Динамо», за которое игрок выступал ранее. Такое условие было прописано в контракте футболиста с донским клубом.

Напомним, Мевля подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный на четыре года.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Мевля Миха
Комментарии (17)
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KROFF
1504197467
Кто там еще в Динамо Бухарест остался?))
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Урмя
1504197568
Что то много за него дали
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acer2003
1504197749
Стали известны подробности перехода защитника Михи Мевли из «Ростова» в «Зенит». Ранее сообщалось, что 27-летний футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт до 2021 года.
По информации источника, трансфер словенца обойдется петербургскому клубу в 4 миллиона евро.
Как это понять,новость Бомбардира час назад ?
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Бидон Помоевъ.
1504197784
Двадцатку надо было слупить с этих козлов вонючих.
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карасевщина
1504197998
а окажется рублей
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алекс88
1504198561
Бухарест стал донским клубом????
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a-rakhmatov
1504198683
Это хорошие деньги для Ростова.....а что делать, если нет других источников?!
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Таганский
1504204167
Еще одна потеря..
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deinego77@yandex.ru
1504206954
Бакланы бля.ь растянули Ростов а сами не знают что с игроками делать! ни себе ни людям - как одно мудло питерское сказало про Ростов но тут более уместно про бакланов. парацетамон по моему зовётся этот фуфлыжник!!!
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paracetamol
1504213451
Чего там Ростов дергался? Бабла - как будто в группу ЛЧ попали. Есть чего делить. Кучук скажет: мне половину!
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