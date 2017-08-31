Источник: «Зенит» заплатил «Ростову» за Мевлю 8 миллионов

Стали известны подробности перехода защитника «Ростова» Михи Мевли в «Зенит». По информации Gazeta Sporturilor, за трансфер словенца сине-бело-голубые заплатили 8 миллионов евро.
Отметим, что 800 тысяч из этой суммы получит бухарестское «Динамо», за которое игрок выступал ранее. Такое условие было прописано в контракте футболиста с донским клубом.
Напомним, Мевля подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный на четыре года.
Онлайн закрытия трансферного окна
Источник: Бомбардир.ру
По информации источника, трансфер словенца обойдется петербургскому клубу в 4 миллиона евро.
Как это понять,новость Бомбардира час назад ?