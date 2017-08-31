Мевля: «Зенит» – это один из лучших клубов континента»

Новичок «Зенита» Миха Мевля поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. Напомним, экс-защитник «Ростова» подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на четыре года.

За донскую команду словенец выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Ростов» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

– Миха, добро пожаловать в «Зенит»! Когда вы узнали об интересе клуба и как проходили переговоры?

– Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».

– У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?

-На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.

– Вы уже поиграли на стадионе «Санкт-Петербург». Как он вам?

– Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.

– Вы – первый футболист из Словении в истории клуба. «Зенит» хорошо знают в вашей стране?

– Конечно, «Зенит» – это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.