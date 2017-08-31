Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мевля: «Зенит» – это один из лучших клубов континента»

31 августа 2017, 17:25
17

Новичок «Зенита» Миха Мевля поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. Напомним, экс-защитник «Ростова» подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на четыре года.

За донскую команду словенец выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Ростов» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

– Миха, добро пожаловать в «Зенит»! Когда вы узнали об интересе клуба и как проходили переговоры?

– Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в «Зенит» и я этому обрадовался. После того, как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы и я стал футболистом «Зенита».

– У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?

-На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.

– Вы уже поиграли на стадионе «Санкт-Петербург». Как он вам?

– Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.

– Вы – первый футболист из Словении в истории клуба. «Зенит» хорошо знают в вашей стране?

– Конечно, «Зенит» – это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Мевля Миха
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
карасевщина
1504189847
ахаха пошло поехало
Ответить
SLAVAKPCC
1504190115
АХХА Лобмертс был Колей,а теперь Миху купили,ну не знаю,мне кажется заиграет,совпадение такое
Ответить
APchelov
1504190323
А что, всё правильно сказал. Те, кто будет прикалываться над этим интервью, вряд ли способны представить себя на месте Мевли.
Ответить
MrSmit
1504190634
Завтра перейдешь в Томь, тоже самое скажешь. Классика.
Ответить
Etiainen
1504191071
начал вылизывать)
Ответить
серега кашин
1504193222
еще один ростовчанин на лавку
Ответить
OfaZavr
1504195395
Ага конечно. Лизун.
Ответить
sochi-2013
1504197155
Самые мягкие скамейки.
Ответить
shinnik
1504201046
Думал евреи хитры.. Ан-нет.Словенцы.
Ответить
арейская
1504216467
Скоро эта эйфория пройдёт, заскучаешь на лавке и начнешь ныть...
Ответить
Главные новости
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
1
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
12
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+