Агент: «Сейчас за Смолова можно выложить 10-15 миллионов»

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову стоит перейти в «Зенит», а не искать счастья перед чемпионатом мира-2018 в зарубежном чемпионате.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Смолов может как остаться в России (перейдя в «Зенит» или ЦСКА), так и отправиться в зарубежный чемпионат (перебравшись в «Вольфсбург» или «Бешикташ»).

– Если Смолов перейдет в «Зенит», о Европе можно будет забыть?

– Ну… Это уже какая-то «Санта-Барбара» с его отъездом на Запад. Сколько лет мы уже об этом говорим? Если сейчас не уехать, можно тут так и остаться.

– В то же время, в Европу сейчас отправляться рискованно. Как считаете?

– Верно. Никто не гарантирует место в составе, потребуется время на адаптацию. Не исключен вариант, что Смолов сядет на лавку, а ведь совсем скоро домашний чемпионат мира. Получится то же самое, что с Дзюбой: в «Зенит» пришел новый тренер, и Артем выбыл из обоймы. Плюс не забывайте, что в Европе совсем другие подоходные налоги.

– «Краснодар» просит у «Зенита» за Смолова 16 миллионов евро. Адекватная цена?

– Игрок стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Если бы эта сумма устраивала питерский клуб, Смолова уже давно купили бы. Значит, идет торг. В принципе, сейчас за Федора можно выложить 10-15 миллионов.

– Если Смолов останется у «быков», где черпать мотивацию?

– Что значит» «где»? У него вообще-то контракт, форвард получает зарплату. А вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата, играть в сборной – разве не стимулы?

– Вы какой совет сейчас дали бы Смолову?

– Однозначного ответа нет. Необходимо знать ситуацию изнутри, понимать, что у человека в голове. Но, вообще, я сторонник того, что если футболист переходит в хороший клуб, нужно подписывать долгосрочный договор.