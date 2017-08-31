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Агент: «Сейчас за Смолова можно выложить 10-15 миллионов»

31 августа 2017, 09:30
17

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову стоит перейти в «Зенит», а не искать счастья перед чемпионатом мира-2018 в зарубежном чемпионате.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Смолов может как остаться в России (перейдя в «Зенит» или ЦСКА), так и отправиться в зарубежный чемпионат (перебравшись в «Вольфсбург» или «Бешикташ»).

– Если Смолов перейдет в «Зенит», о Европе можно будет забыть?

– Ну… Это уже какая-то «Санта-Барбара» с его отъездом на Запад. Сколько лет мы уже об этом говорим? Если сейчас не уехать, можно тут так и остаться.

– В то же время, в Европу сейчас отправляться рискованно. Как считаете?

– Верно. Никто не гарантирует место в составе, потребуется время на адаптацию. Не исключен вариант, что Смолов сядет на лавку, а ведь совсем скоро домашний чемпионат мира. Получится то же самое, что с Дзюбой: в «Зенит» пришел новый тренер, и Артем выбыл из обоймы. Плюс не забывайте, что в Европе совсем другие подоходные налоги.

– «Краснодар» просит у «Зенита» за Смолова 16 миллионов евро. Адекватная цена?

– Игрок стоит ровно столько, сколько за него заплатят. Если бы эта сумма устраивала питерский клуб, Смолова уже давно купили бы. Значит, идет торг. В принципе, сейчас за Федора можно выложить 10-15 миллионов.

– Если Смолов останется у «быков», где черпать мотивацию?

– Что значит» «где»? У него вообще-то контракт, форвард получает зарплату. А вновь стать лучшим бомбардиром чемпионата, играть в сборной – разве не стимулы?

– Вы какой совет сейчас дали бы Смолову?

– Однозначного ответа нет. Необходимо знать ситуацию изнутри, понимать, что у человека в голове. Но, вообще, я сторонник того, что если футболист переходит в хороший клуб, нужно подписывать долгосрочный договор.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор
Комментарии (17)
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Prodriver
1504163906
Стыдно убегать..после того как в кубке пеналь не забил,должен в этом году реабилитироваться,а уж летом пусть в Европу едет....
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Garrincha58
1504165014
никуда он не уйдет точно так же как и Дзюба
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slavko33002
1504165307
Дешевка.15 лямов.
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Приус
1504166103
В начале лета столько же предлагали за Азмуна.
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СШГЭС
1504167497
Утка лета о переходе Смолова, как началась после его слез на КК, так и не дает писакам помереть с голода.
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VIPded
1504167932
Федя, давай в ЦСКА!!!
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Jenea83
1504168339
Лучше в данном случае либо остаться в Краснодаре либо ЦСКА. В Зените может на лавку сесть.
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polozovs
1504168432
Лучше в спартак и быть там лучшим
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Svoysvoemubrat
1504168434
Ясно одно, что в Краснодаре он играть не хочет.
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Paladius
1504173135
В Зените нападающих в избытке и вероятность сесть на лавку не меньше, чем в зарубежном клубе, хотя в идеальном варианте в паре с Кокориным могли бы ударную связку наиграть для сборной к ЧМ. По мне так Феде надо переходить в Вольфсбург, если конечно хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате. На крайний случай в аренду в ЦСКА, там точно в основе будет и Лига Чемпионов, как шанс засветиться перед скаутами из Европейских клубов, а зимой перейти в Европу.
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