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Бутенко: «Арбитры всегда будут ошибаться»

31 августа 2017, 09:07
9

Известный российский арбитр Андрей Бутенко прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о судейских проблемах в российском футболе. Напомним, что представители армейского клуба подняли вопрос о компетентности судей из-за спорного момента в матче ЦСКА – «Ахмат» в рамках восьмого тура РФПЛ, после которого гости забили единственный мяч в этой встрече.

«Не хотелось бы перетряхивать грязное белье. Конечно, Евгений Леннорович имеет право трактовать те или иные решения судейства. Все это понятно. Но на мой взгляд, он ошибочно воспринимает ту ситуацию, которая произошла в последнем матче ЦСКА. Я крайне удивлен его словами о том, что Будогосскому надо уйти в отставку, и он якобы не руководит судейским корпусом.

Арбитры всегда будут ошибаться. Другое дело, надо минимизировать это количество ошибок, чем, кстати, и занимается Будогосский. Поймите, ни один руководитель не хочет, чтобы судьи, подопечные ему, ошибались. А потом, данный эпизод – неявный. Я видел запись, снятую со смартфона. И большой вопрос: покидал ли мяч пределы поля. Стоп-кадр, который видели все – показан по диагонали.

В программе «Свисток» сделали фотографии, положив мяч у линии ворот, и показали снимки с трех-четырех позиций. С трибуны и середины поля мяч стопроцентно покинул поле, а с линии мяч касается 2-3 сантиметра своей проекции. И на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли Кудрявцев ошибся. Меня интересует и другой факт: у ЦСКА вся игра с «Ахматом» сводится к одному эпизоду. То есть пропустили гол, и мы ничего не можем создать?

Я считаю, Будогосский должен работать и дальше. Статистика и практика показывает, что он находится на своем месте. Он профессионал высочайшего класса. То, что он создал структуру, способную поднять уровень нашего судейства, не подвергается сомнениям. А говорить о том, чтобы после каждой судейской ошибки руководитель подавал в отставку, равно как игрока, который не забил пенальти, исключать из команды. Тренер ошибся с составом? Давайте и его менять после первой неудачной игры», – считает Бутенко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Гинер Евгений Будогосский Андрей
Комментарии (9)
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OldenVad
1504160042
Ошибки, ошибкам рознь!
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prtcs
1504162117
Так называемые "судьи" всегда правы, потому что им дали свисток на время матча для получения прибыли, а покровители у них серьезные. Изменений не предвидеться.
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семёнычев
1504162361
За судьями закрепили "право на ошибку",причём не только за футбольными.... Но если после "пробного шара" с видеоповторами на КК ,кое-кто уже вводит эту схему в Европе, то Мутко упорно противится быть в их числе,ссылаясь на дороговизну идеи и пресловутый "футбольный дух")) Однако,если мы были не в силах потребовать засчитать гол Краснодара Црвене. то почему бы не ввести пунктик в Регламент,разрешающий отменить такой гол,который был "забит" Тереком? Пусть нет видеоповторов.. Пусть им "дорого", но в перерыве можно было просмотреть комиссии и ПРИ ЯВНОМ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ОТМЕНИТЬ ГОЛ? Пусть это восстановит справедливость хотя бы в пяти матчах из 240... Разве это будет вредить футбольному "духу"???
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clozzi
1504163914
Просто нужно ввести видео повторы и такой херни не будет...
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АЛЕКС 58
1504166558
Для исправления ошибок необходимы видеоповторы! НЕТ,значит карайте судеек за ошибки!
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Popularov
1504182211
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! Благодаря Будогосскому, безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Как только назначили Будогосского уровень судейских СКАНДАЛОВ вырос в РАЗЫ!!! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)! Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!! Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!! А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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subbotaspartak
1504187629
Судья не сапер--ошибается не один раз, А не один раз - это уже... статистика.
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