Бутенко: «Арбитры всегда будут ошибаться»

Известный российский арбитр Андрей Бутенко прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о судейских проблемах в российском футболе. Напомним, что представители армейского клуба подняли вопрос о компетентности судей из-за спорного момента в матче ЦСКА – «Ахмат» в рамках восьмого тура РФПЛ, после которого гости забили единственный мяч в этой встрече.

«Не хотелось бы перетряхивать грязное белье. Конечно, Евгений Леннорович имеет право трактовать те или иные решения судейства. Все это понятно. Но на мой взгляд, он ошибочно воспринимает ту ситуацию, которая произошла в последнем матче ЦСКА. Я крайне удивлен его словами о том, что Будогосскому надо уйти в отставку, и он якобы не руководит судейским корпусом.

Арбитры всегда будут ошибаться. Другое дело, надо минимизировать это количество ошибок, чем, кстати, и занимается Будогосский. Поймите, ни один руководитель не хочет, чтобы судьи, подопечные ему, ошибались. А потом, данный эпизод – неявный. Я видел запись, снятую со смартфона. И большой вопрос: покидал ли мяч пределы поля. Стоп-кадр, который видели все – показан по диагонали.

В программе «Свисток» сделали фотографии, положив мяч у линии ворот, и показали снимки с трех-четырех позиций. С трибуны и середины поля мяч стопроцентно покинул поле, а с линии мяч касается 2-3 сантиметра своей проекции. И на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли Кудрявцев ошибся. Меня интересует и другой факт: у ЦСКА вся игра с «Ахматом» сводится к одному эпизоду. То есть пропустили гол, и мы ничего не можем создать?

Я считаю, Будогосский должен работать и дальше. Статистика и практика показывает, что он находится на своем месте. Он профессионал высочайшего класса. То, что он создал структуру, способную поднять уровень нашего судейства, не подвергается сомнениям. А говорить о том, чтобы после каждой судейской ошибки руководитель подавал в отставку, равно как игрока, который не забил пенальти, исключать из команды. Тренер ошибся с составом? Давайте и его менять после первой неудачной игры», – считает Бутенко.