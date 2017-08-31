Караваев спокойно отнесся к вызову в сборную России

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о подготовке в составе сборной России, которая сейчас проходит сбор в подмосковном Новогорске. Футболист отметил, что этот вызов ничего не значит с точки зрения перспективы закрепиться в составе, но пообещал работать с максимальной отдачей.

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— Как у вас в первые дни пребывания в сборной?

— Все отлично. Готовимся к контрольной игре с «Динамо». Думаю, к матчу все игроки подойдут в хорошей форме.

— Вас долго не вызывали в российскую сборную, хотя за «Спарту» вы играли достаточно ярко. Не ломали голову над вопросом, почему главный тренер сборной не обращает на вас внимания?

— Нет, спокойно работал в клубе, доказывал свою состоятельность на поле. Да и сейчас, когда получил вызов в сборную, тоже отнесся к этому достаточно спокойно. Есть понимание, что это приглашение ничего не значит на будущее — нужно так же работать на тренировках.

— Вы заговорили о будущем — а что вас ждет завтра, в каком клубе вас ждать? От этого вопроса никак не уйти, потому что слухи отправляют вас в разные клубы...

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Есть еще два дня, когда могут совершаться переходы — за это время ясность в отношении моего будущего должна наступить.

— В Россию не хотите вернуться?

— В принципе такой вариант возможен. Я никогда и не говорил, что не вернусь играть в Россию.

— Какова вероятность, что до закрытия трансферного окна вы все-таки покинете «Спарту»?

— Могу только сказать, что такая вероятность существует. Но с такой же вероятностью могу и остаться в «Спарте».