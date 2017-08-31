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  • Грушевский: «Будогосскому предстоит покинуть пост в результате критической массы недовольства»

Грушевский: «Будогосскому предстоит покинуть пост в результате критической массы недовольства»

31 августа 2017, 06:51
11

Болельщик ЦСКА и известный российский артист Михаил Грушевский считает, что глава судейского корпуса Андрей Будогосский должен в скором времени покинуть свой пост. Он назвал несколько причин для осуществления такого сценария.

«Я думаю, у Евгения Ленноровича нет полномочий решать, кто будет возглавлять судейский корпус. Мне кажется, такие вещи происходят под давлением какой-то критической массы.

В прошлом году скандал был после матча «Зенит» – «Спартак». Не знаю, будет ли судейский ляп матча ЦСКА – «Ахмат» отправной, взрывной точкой, но мне кажется, что есть определенные нестыковки в работе Будогосского. Плюс его нравоучительная манера общения с прессой, с тренерами.

На мой взгляд, агрессивный и безапелляционный формат, который он выбрал, до добра не доведет его. Думаю, что в результате критической массы недовольства ему придется покинуть свой пост.

Судьи обслуживают матчи, а у некоторых арбитров и их руководителей бывает ощущение, что они вершители судеб. Более того, они еще читают лекции руководителям клубов, президентам, тренерам о том, как надо тренировать и как надо трактовать правила. По-моему, это неверная линия поведения. Полагаю, дело может закончится сменой руководства в судейском корпусе», – заявил Грушевский.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений Будогосский Андрей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RJM555
1504161093
Ну что еще может сказать болельщик - артист цска?
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Альфред фаред
1504163128
Кони заныли! Привыкли что их судьи тащат постоянно, а как перестали так и узнали свое настоящее место в таблице!
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Popularov
1504182303
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь, благодаря Будогосскому, такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)! Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!! Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!! А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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Приус
1504185086
А чего вы ждете от пенсионера ФСБ?
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Сибирь за Спартак
1504186797
Можно назначить либо Борю Моисеева, либо Колю Валуева, результат будет один и тот же. Объективность обеспечат только технические средства контроля.
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ShO_oM36
1504242565
"Полагаю, дело может закончится сменой руководства в судейском корпусе», – заявил Грушевский." Михаил, твои слова, да в уши власть имущих)))
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