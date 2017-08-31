Грушевский: «Будогосскому предстоит покинуть пост в результате критической массы недовольства»

Болельщик ЦСКА и известный российский артист Михаил Грушевский считает, что глава судейского корпуса Андрей Будогосский должен в скором времени покинуть свой пост. Он назвал несколько причин для осуществления такого сценария.

«Я думаю, у Евгения Ленноровича нет полномочий решать, кто будет возглавлять судейский корпус. Мне кажется, такие вещи происходят под давлением какой-то критической массы.

В прошлом году скандал был после матча «Зенит» – «Спартак». Не знаю, будет ли судейский ляп матча ЦСКА – «Ахмат» отправной, взрывной точкой, но мне кажется, что есть определенные нестыковки в работе Будогосского. Плюс его нравоучительная манера общения с прессой, с тренерами.

На мой взгляд, агрессивный и безапелляционный формат, который он выбрал, до добра не доведет его. Думаю, что в результате критической массы недовольства ему придется покинуть свой пост.

Судьи обслуживают матчи, а у некоторых арбитров и их руководителей бывает ощущение, что они вершители судеб. Более того, они еще читают лекции руководителям клубов, президентам, тренерам о том, как надо тренировать и как надо трактовать правила. По-моему, это неверная линия поведения. Полагаю, дело может закончится сменой руководства в судейском корпусе», – заявил Грушевский.