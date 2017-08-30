«Ливерпуль» готов потратить 150 миллионов до закрытия трансферного окна

Руководство «Ливерпуля» рассчитывает усилить команду в оставшиеся до закрытия трансферного окна дни. Британцы готовы приобрести как минимум двух новичков.

На эти цели выделено примерно 150 миллионов евро. Наиболее вероятными целями являются полузащитник «Монако» Тома Лема и нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен.

В случае, если один из этих трансферов сорвется, то интерес будет переведен на защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка, стоимость которого оценивается в 75 миллионов евро.