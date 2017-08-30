Ярмоленко: «Динамо» большой европейский клуб, но «Боруссия» находится намного выше»

Новичок дортмундской «Боруссии» нападающий Андрей Ярмоленко ставит самые высокие цели перед собой в новой команде.

«У меня всегда самые высокие цели. Я буду стараться свой работой, своим трудом на тренировках показывать хорошую качественную игру, которая соответствует уровню моего нынешнего клуба.

Честно говоря, я всегда мечтал играть в большом европейском клубе. Конечно, таковым считается и киевское «Динамо», но все равно сейчас «Боруссия» находится намного выше. Это была моя мечта, и она осуществилась.

Несколько лет назад Игорь Суркис пообещал, что я буду играть в великом клубе и сдержал свое слово. Я хочу поблагодарить его за это», – заявил украинский футболист.

Контракт заключен до июля 2021 года. Сумма сделки составила 25 миллионов евро.