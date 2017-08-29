Бонуччи: «Обидно слышать от фанатов «Ювентуса» оскорбления, ведь я полностью отдавался клубу»

Защитник итальянского «Милана» Леонардо Бонуччи, перешедший этим летом из туринского «Ювентуса», выразил негодование по поводу сыплющихся в его адрес оскорблений со стороны фанатов «старой синьоры». По мнению игрока, он не заслужил такого отношения к себе.

«Мне трудно далось решение покинуть «Ювентус». Меня называют предателем, негодяем, продажным. Обидно такое слышать, ведь я отдавал клубу всего себя. Уверяю, что мой уход не связан с деньгами; я зарабатываю не больше, чем раньше.

С «Ювентусом» мы прошли многое. Я выступал с такими игроками, которые помогали мне расти в профессиональном плане», – сказал Бонуччи.

Защитник выступал за «старую синьору» с 2010 года и провел 227 матчей и забил 15 голов.