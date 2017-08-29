Неймар отговаривает Коутиньо переходить в «Барсу». Абденнур отказал «Зениту». Дайджест событий дня

«Зенит» готов заплатить за Смолова 10 миллионов

«Зенит» вернулся к кандидатуре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Сине-бело-голубые намерены приобрести 27-летнего россиянина в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него «быкам» 10 миллионов евро плюс бонусы, которые будут зависеть от выступления форварда в клубе из Санкт-Петербурга.

Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

«Ливерпуль» договорился с «Лейпцигом» о трансфере Наби Кейта

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что клуб достиг договоренности о переходе Наби Кейта из «РБ Лейпцига». 22-летний футболист присоединится к своей новой команде 1 июля 2018 года, после завершения текущего сезона.

Неймар против перехода Коутиньо в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар порекомендовал полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо воздержаться от перехода в «Барселону», сообщает Estadao. Экс-футболист каталонского клуба считает, что его партнеру по сборной Бразилии будет лучше остаться в английском клубе.

Абденнур окончательно отказал «Зениту»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур окончательно отказался от перехода в «Зенит». Сегодня, 29 августа, 28-летний футболист должен прибыть в расположение «Марселя» для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

«Зенит» намерен взять Раноккию в аренду у «Интера»

«Манчестер Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Санчесу

«Манчестер Сити» намерен предпринять решающую попытку приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса до конца трансферного окна, которое закрывается в четверг, 31 августа. По информации источника, «горожане» готовы включить в трансфер нападающего Рахима Стерлинга. Другим игроком, который мог бы участвовать в потенциальной сделке, является Серхио Агуэро, однако «Сити» ясно дал понять, что аргентинец не продается.

Рабьо: «Мбаппе сказал мне, что во вторник заключит контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо сообщил, что из разговора с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе узнал, что 18-летний форвард монегасков сегодня заключит контракт с парижанами.

«Общался ли я с Мбаппе? Да, конечно. Он рассказал, что его переход в «ПСЖ» должен быть оформлен во вторник. Это, конечно, хорошая новость для клуба. Kилиан – молодой игрок, уже созревший в своем нынешнем коллективе. Он обладает огромным потенциалом и родом из парижского региона. Хотя последний критерий не является существенным для «ПСЖ», – сказал Рабьо.

«Монако» объявил о трансфере Йоветича

Нападающий Стеван Йоветич перешел из «Интера» в «Монако». Контракт 27-летнего игрока с монегасками заключен до июля 2021 года.

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Фото: globallookpress