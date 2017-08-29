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  • Неймар отговаривает Коутиньо переходить в «Барсу». Абденнур отказал «Зениту». Дайджест событий дня

Неймар отговаривает Коутиньо переходить в «Барсу». Абденнур отказал «Зениту». Дайджест событий дня

29 августа 2017, 20:30
7

«Зенит» готов заплатить за Смолова 10 миллионов

«Зенит» вернулся к кандидатуре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Сине-бело-голубые намерены приобрести 27-летнего россиянина в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него «быкам» 10 миллионов евро плюс бонусы, которые будут зависеть от выступления форварда в клубе из Санкт-Петербурга.

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«Общался ли я с Мбаппе? Да, конечно. Он рассказал, что его переход в «ПСЖ» должен быть оформлен во вторник. Это, конечно, хорошая новость для клуба. Kилиан – молодой игрок, уже созревший в своем нынешнем коллективе. Он обладает огромным потенциалом и родом из парижского региона. Хотя последний критерий не является существенным для «ПСЖ», – сказал Рабьо.

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Фото: globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Михаил_Боярский
1504028677
Неймар ссыт что барса снова ПСЖ дрюкнет. Сам до до этого хотел чтобы коутиньо пришел чтоб бразилы в барсе были.
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СашкаГуров
1504030142
неплохая неделька
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qw3rty33
1504043074
чмок он этот Неймар
Ответить
AEerr
1504046943
интересные новости!
Ответить
igormaddog
1504054603
И будет Смолов сидеть на лавке!!!
Ответить
Сибирь за Спартак
1504068682
Неймар так и не пропитался каталонским духом.
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Приус
1504074065
МанСити хочет отдать Стерлинга, чтобы не отдавать фунты стерлингов.
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