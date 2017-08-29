Кейта, которым интересовались «Ювентус», «Наполи» и «Милан», близок к переходу в «Монако»

Нападающий «Лацио» Бальде Кейта близок к переходу в «Монако». 22-летний игрок должен заменить в составе монегасков Килиана Мбаппе, который, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации источника, римляне приняли предложение действующего чемпиона Франции в размере 30 миллионов евро без учета бонусов.

Таким образом, «Монако» выиграл конкуренцию у «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Наполи», которые также претендовали на сенегальца.

Сам Кейта также дал согласие на переход в «Монако». Ожидается, что сегодня в Монте-Карло он пройдет медицинское обследование.