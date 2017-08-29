Матч «Зенит» – «Динамо» СПб в 1/16 финала Кубка России может пройти на «Санкт-Петербурге»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что сине-бело-голубые могут предложить своему сопернику по 1/16 финала Кубка России петербургскому «Динамо» провести встречу на своей домашней арене – стадионе «Санкт-Петербург».

Отметим, что динамовцы проводят домашние игры на МСА «Петровский».

«Предложим ли «Динамо» провести матч на «Санкт-Петербурге»? Вполне возможно. Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского «Динамо».

Итогами жеребьевки довольны, никуда ехать не надо. Замечательно», – сказал Фурсенко.

Матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 20-21 сентября.