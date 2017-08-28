ЦСКА сыграет с «Тосно» в контрольной встрече

ЦСКА во время паузы в РФПЛ, связанной с отборочными матчами национальных сборных к ЧМ-2018, проведет контрольный поединок с «Тосно». Игра пройдет в понедельник, 4 сентября, на стадионе «Октябрь» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Напомним, армейцы получили три выходных после встречи восьмого тура Премьер-лиги с «Ахматом» (0:1). Возобновят тренировки красно-синие в четверг, 31 августа.

После восьми туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 13 очков.