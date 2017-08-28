В «Уфе» не думают о возможной отставке Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе не задумываются об увольнении главного тренера Сергея Семака.

После восьми туров уфимцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 10 очков. В четырех последних встречах красно-желтые добыли две ничьи и потерпели два поражения, набрав лишь два балла.

«Мы работаем в правильном направлении и постепенными шагами двигаемся вперед. Проблем с Сергеем Богдановичем у нас нет, поэтому вопрос о возможной отставке Семака с поста главного тренера не поднимался», – сказал Газизов.

Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. В прошлом сезоне под его руководством команда финишировала на седьмом месте.