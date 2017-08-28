Гвардиола считает Примеру более сложным чемпионатом, чем АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола развеял миф о сложности английского чемпионата, приведя пример испанских команд.

«Я знаю, что всем здесь нравится слышать о том, что чемпионат Англии самый сложный. Конечно, Премьер-лига – это жесткий чемпионат, но я бы не сказал, что ехать и играть на «Сантьяго Бернабеу», «Камп Ноу» или встречаться с «Атлетико» и «Севильей» намного легче.

В Испании последние несколько лет все команды довольно успешно выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы, «Севилья» трижды выиграла Лигу Европы. Вот когда пять английских команд дойдут до финала Лиги чемпионов или Лиги Европы, тогда можно будет говорить, что это тяжелый чемпионат», – считает Гвардиола.

Напомним, что в этом сезоне от Англии в Лиги чемпионов играют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».