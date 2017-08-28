Черчесова не устраивает, что Кутепов получает мало игрового времени в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал на ближайший учебно-тренировочный сбор защитника московского «Спартака» Илью Кутепова, не получающего в клубе достаточно игрового времени.

«Он вызван, потому что нельзя разбрасываться. Задача главного тренера – объединять, а не разъединять. Он играет не в самой простой команде, нужно быть конкурентоспособным. Не знаю, как это прозвучит, но то, что сейчас мы его вызвали, не означает, что так будет всегда.

Мы внимательно наблюдаем. Естественно, нынешняя ситуация нас не устраивает. Хорошо, что он сегодня вышел, и дай Бог, чтобы дальше играл. Мы с ним переговорим, как нам дальше строить отношения, потому что конкуренцию еще никто не отменял, надо показывать соответствующий уровень», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

3 сентября сборная Россия проведет товарищеский матч против московского «Динамо»