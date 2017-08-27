Представитель Мельгарехо опроверг скорый уход игрока из «Спартака»

Агент футболиста московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо Хуан Аппелеярд прокомментировал информацию о скором уходе южноамериканца в испанский «Леганес». По словам представителя игрока, слухи действительности не соответствуют.

«Это неправда. Думаю, он останется. Мельгарехо счастлив в «Спартаке». Сейчас у нас нет никаких вариантов, кроме «Спартака», – заверил Аппелеярд.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с красно-белыми истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне Мельгарехо провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых отдал две результативные передачи.