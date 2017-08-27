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  • Червиченко: «Для «Спартака» ситуация ухудшится, поскольку наступит уныние»

Червиченко: «Для «Спартака» ситуация ухудшится, поскольку наступит уныние»

27 августа 2017, 17:03
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– Теперь «Спартак» отстает от «Зенита» на 10 очков, а по потерянным на 13. Время начать беспокоиться насчет борьбы за медали?

– Не пора начать – это мягко сказано. Уже сыграно более четверти чемпионата. Думаю, о медалях в этом году можно забыть. Думаю, ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Рубин», ни «Ростов» не собираются подпускать «Спартак» и услужливо предлагать вступить им в этот спор. Для «Спартака» ситуация ухудшится, поскольку наступит уныние.

У «Спартака» много южных футболистов, для которых важна психологическая мотивация. Должен быть кураж, как в прошлом году, когда летели и забивали. Сейчас 9-10 место, еще одна оплеуха – и все, бороться не за что, будет очень трудно раскачать команду. Единственное, можно сделать акцент на Кубке страны и там попробовать реабилитироваться. Думаю, вылет из Кубка будет совсем трагичен для Карреры.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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Taps
1503844172
Какие нахрен медали ? Не вылететь бы ...
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babenko1977
1503846712
они и в прошлом чемпионате на фарте чисто чемпионами стали а без него и в тройку бы не попали - нет поставленной осмысленной игры и видно не скоро будет
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nik55
1503847674
червяк---в землю
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лёха72
1503851582
СДУЙСЯ УЖЕ ТОЛСТОЛОБИК
Ответить
19asmodey54
1503852238
не нагонял бы тоску, кабан!
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ramos6548
1503913938
Когда уже журналистам надоест задавать вопросы этому чучелу? Какое отношение он имеет к нынешнему Спартаку? Спастбо что продал клуб Федуну! Единственное что хорошее сделал.
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