Червиченко: «Для «Спартака» ситуация ухудшится, поскольку наступит уныние»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– Теперь «Спартак» отстает от «Зенита» на 10 очков, а по потерянным на 13. Время начать беспокоиться насчет борьбы за медали?

– Не пора начать – это мягко сказано. Уже сыграно более четверти чемпионата. Думаю, о медалях в этом году можно забыть. Думаю, ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Рубин», ни «Ростов» не собираются подпускать «Спартак» и услужливо предлагать вступить им в этот спор. Для «Спартака» ситуация ухудшится, поскольку наступит уныние.

У «Спартака» много южных футболистов, для которых важна психологическая мотивация. Должен быть кураж, как в прошлом году, когда летели и забивали. Сейчас 9-10 место, еще одна оплеуха – и все, бороться не за что, будет очень трудно раскачать команду. Единственное, можно сделать акцент на Кубке страны и там попробовать реабилитироваться. Думаю, вылет из Кубка будет совсем трагичен для Карреры.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?