Дзагоев и Витиньо – в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ахмата»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 8-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.

Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. За ходом игры можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую будет вести «Бомбардир».

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