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ЦСКА в следующем сезоне планирует снизить цены на билеты

27 августа 2017, 12:36
7

Московский ЦСКА в следующем сезоне может снизить цены на билеты для болельщиков. Об этом заявил коммерческий директор армейского клуба Андрей Зарубьян.

«Если говорить о ценах на билеты – проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной. Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже.

Тем не менее, вполне вероятно, в сезоне-2018/19 мы пойдем на некоторое снижение цен. В текущем сезоне, по понятным причинам, это невозможно, поскольку мы уже продали определенное количество абонементов», – сказал Зарубьян.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (7)
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порт
1503827264
Не ходили, не ходят, и не будут ходить.
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dok66
1503827364
Лукавит Зарубьян , Причем здесь абонементы ? Признался бы просто , что маркетинговая политика ЦСКА провалилась .
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Denis199244
1503828456
В следвющем сезоне могут...в этом не могут..
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за ЦСКА с 1980г
1503832741
Ну вот, снизите и я пойду и сына возьму. А пока мы только в Тулу можем съездить, любимый ЦСКА посмотреть(раз в году),т.к. живём на полпути..
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Тазит
1503834485
Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже... А у кого выше то? У бомжей?
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insider_retro
1503836062
Тут и опросы не нужны... Всё достаточно очевидно.... Не в нашем футболе на билетах кассу надо делать!!... На матч ЛЧ (пусть и отбор) на СВОЙ стадион приходят 12-13 тыс любителей футбола - это как минимум, НЕ ХОРОШО.....
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kos999
1503838527
конечно, ни кто не ходит
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