ЦСКА в следующем сезоне планирует снизить цены на билеты

Московский ЦСКА в следующем сезоне может снизить цены на билеты для болельщиков. Об этом заявил коммерческий директор армейского клуба Андрей Зарубьян.

«Если говорить о ценах на билеты – проводили соответствующие опросы, и выяснилось, что возможная высокая стоимость посещения стадиона не была основной причиной. Проводя аналогию с другими клубами, могу сказать, что у кого-то стоимость билетов чуть выше, у кого-то чуть ниже.

Тем не менее, вполне вероятно, в сезоне-2018/19 мы пойдем на некоторое снижение цен. В текущем сезоне, по понятным причинам, это невозможно, поскольку мы уже продали определенное количество абонементов», – сказал Зарубьян.