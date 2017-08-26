Пачеко – второй вратарь в истории Примеры, отразивший пенальти Роналду и Месси

«Алавес» в матче 2-го тура Ла Лиги уступил «Барселоне» со счетом 0:2.

На 39-й минуте Фернандо Пачеко отбил удар нападающего Лионеля Месси с одиннадцатиметровой отметки. 25-летний испанец стал вторым голкипером в истории чемпионата Испании, отразившим пенальти аргентинца и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Пачеко в данной роли присоединился к голкиперу «Жироны» Горке Ирайсосу. С августа 2007 года по июль 36-летний баск выступал за «Атлетик».

Рекордсмен по отбитым пенальти в истории Примеры Диего Алвеш в рамках чемпионата парировал только удар Роналду.