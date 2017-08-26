Герасимец сомневается в длительном существовании «Тосно» как профессионального клуба

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и тренер молодежного состава «Тосно» Сергей Герасимец высказался о футбольном хозяйстве клуба из Ленинградской области и поставил под сомнение длительное существование этого профессионального клуба.

«Тосно» – это это маленький районный центр, где я работал в молодежной команде одноименного клуба. Мы добились великолепных результатов, но вмешались какие-то внефутбольные моменты, и от моих услуг отказались. Команда сейчас вышла в Премьер-лигу, но у клуба ничего нет, вплоть до собственной раздевалки на стадионе.

Футболисты в Тосно практически не появляются, им снимают квартиры в Питере, тренируются на стадионе «Новая арена», у них ничего нет. Давно можно было построить стадион, развивать собственную футбольную школу, но, когда такое не происходит, то задаешься вопросом – насколько долго это продлится?

Есть же живой пример, всем известный: это «Краснодар», возникший менее десяти лет назад. Казалось бы, какой конкурент был под боком в лице обожаемой в Краснодаре «Кубани», с огромной историей еще советских времен. Тем не менее, правильными шагами президенту «Краснодара» Сергею Галицкому удалось перетянуть к себе интерес болельщиков, создать академию, чьи воспитанники уже играют в основе команды, и войти в число ведущих дружин страны, давно уже обогнав ту же «Кубань». Все это случилось засчет правильного подхода к развитию футбола», – полагает эксперт.

Герасимец выступал за «Зенит» с 1997 по 1999 годы и успел провести 49 матчей и забить девять голов.