Саншеш надеется покинуть «Баварию» до конца трансферного окна

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш не оставляет надежды сменить команду в нынешнее трансферное окно. 20-летний игрок обратился с просьбой к главному тренеру мюнхенцев Карло Анчелотти не вносить его в заявку на матч второго тура Бундеслиги с «Вердером», и она была удовлетворена. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил данную информацию.

Сообщается, что португалец хочет определиться со своим будущим до закрытия трансферного периода.

Саншеш перебрался в стан немецкого гранда прошлым летом за 35 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до июля 2021 года. По информации различных источников, на хавбека претендуют «Ювентус», «Милан», «Челси» и «Ливерпуль».